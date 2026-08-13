Randonnée Ludique La Bazoche-Gouet
dimanche 6 septembre 2026 · La Bazoche-Gouet
Informations pratiques
La Bazoche-Gouet
Randonnée Ludique
Halle Champètre La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Bazoche Gouet organise une randonnée ludique.
Venez marché tout en s’amusant ! Venez nombreux en famille ou entre amis pour participer à cette randonnée ludique à l’ambiance conviviale.
Le départ se fera sous la Halle Champètre.
Trois parcours proposés
– 5km (départ conseillé à 10h30 ou départ libre)
– 10km (départ conseillé à 9h30 ou départ libre)
– 15km (départ conseillé à 8h30 ou départ libre)
Parcours accessibles à tous.
Restauration sur place sur réservation avant le 27 août.
Chien tenu en laisse autorisé. .
Halle Champètre La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 36 15 10 49
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English :
The La Bazoche Gouet Firefighters’ Association is organizing a fun hike.
Come walk and have some fun! Bring your family and friends and join us for this fun hike in a friendly atmosphere.
L’événement Randonnée Ludique La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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