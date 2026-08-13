Informations pratiques

La Bazoche-Gouet

Randonnée Ludique

Halle Champètre La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Bazoche Gouet organise une randonnée ludique.

Venez marché tout en s’amusant ! Venez nombreux en famille ou entre amis pour participer à cette randonnée ludique à l’ambiance conviviale.

Le départ se fera sous la Halle Champètre.

Trois parcours proposés

– 5km (départ conseillé à 10h30 ou départ libre)

– 10km (départ conseillé à 9h30 ou départ libre)

– 15km (départ conseillé à 8h30 ou départ libre)

Parcours accessibles à tous.

Restauration sur place sur réservation avant le 27 août.

Chien tenu en laisse autorisé. .

Halle Champètre La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 36 15 10 49

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English :

The La Bazoche Gouet Firefighters’ Association is organizing a fun hike.

Come walk and have some fun! Bring your family and friends and join us for this fun hike in a friendly atmosphere.

L’événement Randonnée Ludique La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GRAND CHATEAUDUN