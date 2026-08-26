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AGENDA · Saint-Sauves-d'Auvergne

Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Saint-Sauves-d’Auvergne

vendredi 23 octobre 2026 · Stade municipal de Saint-Sauves-d'Auvergne · Saint-Sauves-d'Auvergne

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Stade municipal de Saint-Sauves-d'Auvergne
Adresse
Parc Garenne
Ville
63950 Saint-Sauves-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
5 5 5

Saint-Sauves-d’Auvergne

Randonnée marche nordique à Saint-Sauves

Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 08:45:00
fin : 2026-10-23 11:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Partez à la découverte de Saint-Sauves-d’Auvergne et de son riche petit patrimoine au cours d’une balade conviviale et pleine de charme.
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Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore Saint-Sauves-d’Auvergne and its rich local heritage on a pleasant and charming stroll.

L’événement Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme