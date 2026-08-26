Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Saint-Sauves-d’Auvergne

Informations pratiques

Saint-Sauves-d’Auvergne

Randonnée marche nordique à Saint-Sauves

Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 08:45:00

fin : 2026-10-23 11:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Partez à la découverte de Saint-Sauves-d’Auvergne et de son riche petit patrimoine au cours d’une balade conviviale et pleine de charme.

.

Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore Saint-Sauves-d’Auvergne and its rich local heritage on a pleasant and charming stroll.

L’événement Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme