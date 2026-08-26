Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Saint-Sauves-d’Auvergne
vendredi 23 octobre 2026 · Stade municipal de Saint-Sauves-d'Auvergne · Saint-Sauves-d'Auvergne
Informations pratiques
Saint-Sauves-d’Auvergne
Randonnée marche nordique à Saint-Sauves
Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 08:45:00
fin : 2026-10-23 11:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Partez à la découverte de Saint-Sauves-d’Auvergne et de son riche petit patrimoine au cours d’une balade conviviale et pleine de charme.
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Stade municipal de Saint-Sauves-d’Auvergne Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out to explore Saint-Sauves-d’Auvergne and its rich local heritage on a pleasant and charming stroll.
L’événement Randonnée marche nordique à Saint-Sauves Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme