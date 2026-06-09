Randonnée marche trail VTT La rominoise Saint-Romain
Randonnée marche trail VTT La rominoise Saint-Romain dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Romain
Randonnée marche trail VTT La rominoise
Le bourg Saint-Romain Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 07:30:00
Date(s) :
2026-07-05
La Rominoise revient pour exercer les mollets des plus courageux !
Venez découvrir la belle campagne charentaise avec la pratique qui convient marche, trail ou VTT.
Repas organisé à l’arrivée de la course !
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Le bourg Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 57 61
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English : Randonnée marche trail VTT La rominoise
La Rominoise is back to exercise the calves of the bravest!
Come and discover the beautiful Charentais countryside with your choice of walking, trail running or mountain biking.
Meal organized at the finish!
L’événement Randonnée marche trail VTT La rominoise Saint-Romain a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente
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