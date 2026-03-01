Randonnée mars bleu 2026 à Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 7 mars 2026, L’association Les 100 pas s’amusent les pieds organise une randonnée pédestre Mars bleu .

Rendez-vous au kiosque de l’île d’or à partir de 14h30. Deux parcours possible de 6 ou 9 km.

Ravitaillement à mi-parcours.

Inscription via Helloasso ou sur place. 5 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 45 14 93 21 les100pas37@gmail.com

English : Blue March 2026 hike in Amboise

On Saturday, 7th March 2026, the association ‘Les 100 pas s’amusent les pieds’ is organising a ‘Blue March’ walking tour.

