Randonnée mars bleu 2026 à Amboise Amboise

Tarif : 5 EUR
Début : Samedi 7 mars 2026 14:30
Le samedi 7 mars 2026, L’association Les 100 pas s’amusent les pieds organise une randonnée pédestre Mars bleu .
Rendez-vous au kiosque de l’île d’or à partir de 14h30. Deux parcours possible de 6 ou 9 km.
Ravitaillement à mi-parcours.
Inscription via Helloasso ou sur place. 5 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 45 14 93 21 les100pas37@gmail.com
English : Blue March 2026 hike in Amboise
On Saturday, 7th March 2026, the association ‘Les 100 pas s’amusent les pieds’ is organising a ‘Blue March’ walking tour.
