Fay

Randonnée Mémoire

Fay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée mémoire proposée par l’Office de Tourisme Péronne Haute Somme et l’association Le Sapeur Picard, dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

En collaboration avec le Sapeur picard, revivez des scènes d’époque et participez à une randonnée commentée avec des membres de l’Association“ Le Sapeur Picard ” costumés en tenue d’époque. Le visiteur deviendra ainsi acteur de cette randonnée !

Au programme

– 14h Accueil café

– 14h30 Randonnée d’environ 5 km animée par les membres de l’association Le Sapeur Picard sur environ 5 km, sur le circuit pédestre La Régale, au départ des vestiges de l’ancien village de Faÿ.

– 16h Visite commentée du site de la tranchée de Faÿ

– 17h Fin du programme Verre de l’amitié

> Réservation en ligne via la billetterie sur le site internet de l’office de tourisme ou à l’office de tourisme.

Randonnée mémoire proposée par l’Office de Tourisme Péronne Haute Somme et l’association Le Sapeur Picard, dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.

En collaboration avec le Sapeur picard, revivez des scènes d’époque et participez à une randonnée commentée avec des membres de l’Association“ Le Sapeur Picard ” costumés en tenue d’époque. Le visiteur deviendra ainsi acteur de cette randonnée !

Au programme

– 14h Accueil café

– 14h30 Randonnée d’environ 5 km animée par les membres de l’association Le Sapeur Picard sur environ 5 km, sur le circuit pédestre La Régale, au départ des vestiges de l’ancien village de Faÿ.

– 16h Visite commentée du site de la tranchée de Faÿ

– 17h Fin du programme Verre de l’amitié

> Réservation en ligne via la billetterie sur le site internet de l’office de tourisme ou à l’office de tourisme. .

Fay 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Memory walk organized by the Péronne Haute Somme Tourist Office and the Le Sapeur Picard association, as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme.

In collaboration with Le Sapeur Picard, relive period scenes and take part in a guided walk with members of the Association? Le Sapeur Picard? in period costume. The visitor becomes an active participant in the hike!

Program

– 2pm: Welcome coffee

– 2:30 pm: 5-km hike led by members of the Le Sapeur Picard association, along the La Régale footpath, starting from the remains of the ancient village of Faÿ.

– 4pm: Guided tour of the Faÿ trench site

– 5pm: End of program ? Glass of friendship

> Book online via the ticket office on the Tourist Office website or at the Tourist Office.

L’événement Randonnée Mémoire Fay a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE