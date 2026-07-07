Randonnée MJCL Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Randonnée

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 08:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Randonnée sur la voie verte de Buzy au lac de Castet.

Prévoir son pique-nique et l’après-midi sera consacré à faire du canoë sur le lac .

Inscription avant le 17 juillet. .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Mourenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn