AGENDA · Mourenx
Randonnée MJCL Mourenx
mardi 21 juillet 2026 · MJCL · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Randonnée
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 08:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Randonnée sur la voie verte de Buzy au lac de Castet.
Prévoir son pique-nique et l’après-midi sera consacré à faire du canoë sur le lac .
Inscription avant le 17 juillet. .
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée
L’événement Randonnée Mourenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Vernissage Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx 7 juillet 2026
- Braderie de la médiathèque Médiathèque Le MIX Mourenx 8 juillet 2026
- Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx 8 juillet 2026
- Atelier Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx 15 juillet 2026
- Accueil nature Enquête au Crapa Médiathèque Le MIX Mourenx 16 juillet 2026