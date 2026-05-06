Randonnée Musicale à Orry-la-Ville Orry-la-Ville
Randonnée Musicale à Orry-la-Ville Orry-la-Ville dimanche 21 juin 2026.
Orry-la-Ville
Randonnée Musicale à Orry-la-Ville
Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez vivre une matinée originale entre nature et musique !
Une belle occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au rythme de la musique et de la nature !
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez vivre une matinée originale entre nature et musique !
Départ Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville
Au programme
• Balade familiale de 12 km
• Pauses musicales avec Jamapamaq (& potes) Jazz manouche
• Des surprises tout au long du parcours
• Apéritif offert
Pensez à apporter votre pique-nique !
Retour prévu vers 17h
Participation libre
Réservation contact@artemoise.fr
Infos artemoise.fr
Une belle occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au rythme de la musique et de la nature ! .
Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France contact@artemoise.fr
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English :
For the Fête de la Musique, come and enjoy an original morning of nature and music!
A great opportunity to share a convivial moment with friends or family, to the rhythm of music and nature!
L’événement Randonnée Musicale à Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-06 par Chantilly-Senlis Tourisme