Orry-la-Ville

Randonnée Musicale à Orry-la-Ville

Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez vivre une matinée originale entre nature et musique !

Une belle occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au rythme de la musique et de la nature !

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez vivre une matinée originale entre nature et musique !

Départ Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville

Au programme

• Balade familiale de 12 km

• Pauses musicales avec Jamapamaq (& potes) Jazz manouche

• Des surprises tout au long du parcours

• Apéritif offert

Pensez à apporter votre pique-nique !

Retour prévu vers 17h

Participation libre

Réservation contact@artemoise.fr

Infos artemoise.fr

Une belle occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au rythme de la musique et de la nature ! .

Place de l’Abbé Clin Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France contact@artemoise.fr

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English :

For the Fête de la Musique, come and enjoy an original morning of nature and music!

A great opportunity to share a convivial moment with friends or family, to the rhythm of music and nature!

L’événement Randonnée Musicale à Orry-la-Ville Orry-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-06 par Chantilly-Senlis Tourisme