Randonnée naturellement volcanique Place de la mairie Saint-Pierre-Roche

samedi 31 octobre 2026 · Place de la mairie · Saint-Pierre-Roche

Informations pratiques

Saint-Pierre-Roche

Randonnée naturellement volcanique

Place de la mairie Parking entre l’église et la mairie Saint-Pierre-Roche Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Partez en famille à la découverte des paysages préservés de Saint-Pierre-Roche lors d’une randonnée mêlant nature, patrimoine et gastronomie locale.

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Place de la mairie Parking entre l’église et la mairie Saint-Pierre-Roche 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Take your family on a journey to discover the unspoiled landscapes of Saint-Pierre-Roche on a hike that combines nature, history, and local cuisine.

L’événement Randonnée naturellement volcanique Saint-Pierre-Roche a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme