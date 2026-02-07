Saint-Martin-Longueau

Randonnée nocturne autour des bruits des bois

Route départementale D1017 Saint-Martin-Longueau Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Randonnée nocturne autour des bruits des bois

Plongez au cœur de la forêt à la tombée de la nuit et laissez-vous envelopper par la symphonie secrète qui s’y réveille. Le hululement des hiboux, le bruissement des feuilles, les pas furtifs des animaux… chaque son devient une invitation à ralentir et à écouter la nature autrement, sous la douce lumière de la lune.

Partagez ce moment privilégié en famille et découvrez la vie nocturne qui se révèle lorsque le silence s’installe. Un parcours de 6 km vous attend pour une véritable expérience sensorielle.

Places limitées. Réservation et renseignement auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Route départementale D1017 Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

A night walk to listen to the sounds of the woods

L’événement Randonnée nocturne autour des bruits des bois Saint-Martin-Longueau a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte