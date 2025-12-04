Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Rue de l’Église Nailly

Informations pratiques

Nailly

Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée entre 13 et 14 km et d’environ 250 m de dénivelé. Annulation si météo pluvieuse. .

Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

L’événement Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Nailly a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais