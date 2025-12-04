Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Rue de l’Église Nailly
dimanche 30 août 2026 · Rue de l'Église · Nailly
Informations pratiques
Nailly
Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature
Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Randonnée entre 13 et 14 km et d’environ 250 m de dénivelé. Annulation si météo pluvieuse. .
Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature
L’événement Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Nailly a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais