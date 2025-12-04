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AGENDA · Nailly

Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Rue de l’Église Nailly

dimanche 30 août 2026 · Rue de l'Église · Nailly

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Parking de la salle des fêtes
Ville
89100 Nailly
Département
Yonne
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nailly

Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Randonnée entre 13 et 14 km et d’environ 250 m de dénivelé. Annulation si météo pluvieuse.   .

Rue de l’Église Parking de la salle des fêtes Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

L’événement Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Nailly a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais

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