Randonnée nocturne en canoë Sinceny
vendredi 10 juillet 2026 · Sinceny
Informations pratiques
Sinceny
Randonnée nocturne en canoë
Sinceny Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24
Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.
Départ à 20h00 au parking du cimetière.
Tarif 5 € par personne
Au programme
Descente d’environ 5 km
Une consommation offerte
Espace de convivialité à la fin de la randonnée
Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.
Informations et réservations
mail ckpachauny@gmail.com
tél 03 23 39 33 13
Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.
Départ à 20h00 au parking du cimetière.
Tarif 5 € par personne
Au programme
Descente d’environ 5 km
Une consommation offerte
Espace de convivialité à la fin de la randonnée
Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.
Informations et réservations
mail ckpachauny@gmail.com
tél 03 23 39 33 13 .
Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 33 13 ckpachauny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Friday, July 10 and 24 in Sinceny for the 2026 night kayak tour organized by Cano Kayak Plein Air de Chauny.
Departure at 8:00 p.m. from the cemetery parking lot.
Price: 5 ? per person
What’s included:
A 5-km descent
One complimentary drink
A social gathering at the end of the hike
Proper footwear is required, as is a headlamp; participants must also know how to swim.
Information and reservations:
Email: ckpachauny@gmail.com
Phone: 03 23 39 33 13
L’événement Randonnée nocturne en canoë Sinceny a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cœur de Picard
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