Informations pratiques

Sinceny

Randonnée nocturne en canoë

Sinceny Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.

Départ à 20h00 au parking du cimetière.

Tarif 5 € par personne

Au programme

Descente d’environ 5 km

Une consommation offerte

Espace de convivialité à la fin de la randonnée

Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.

Informations et réservations

mail ckpachauny@gmail.com

tél 03 23 39 33 13

Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.

Départ à 20h00 au parking du cimetière.

Tarif 5 € par personne

Au programme

Descente d’environ 5 km

Une consommation offerte

Espace de convivialité à la fin de la randonnée

Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.

Informations et réservations

mail ckpachauny@gmail.com

tél 03 23 39 33 13 .

Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 33 13 ckpachauny@gmail.com

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English :

Join us on Friday, July 10 and 24 in Sinceny for the 2026 night kayak tour organized by Cano Kayak Plein Air de Chauny.

Departure at 8:00 p.m. from the cemetery parking lot.

Price: 5 ? per person

What’s included:

A 5-km descent

One complimentary drink

A social gathering at the end of the hike

Proper footwear is required, as is a headlamp; participants must also know how to swim.

Information and reservations:

Email: ckpachauny@gmail.com

Phone: 03 23 39 33 13

L’événement Randonnée nocturne en canoë Sinceny a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cœur de Picard