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AGENDA · Sinceny

Randonnée nocturne en canoë Sinceny

vendredi 10 juillet 2026 · Sinceny

Randonnée nocturne en canoë Sinceny

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
02300 Sinceny
Département
Aisne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Sinceny

Randonnée nocturne en canoë

Sinceny Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24

Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.

Départ à 20h00 au parking du cimetière.

Tarif 5 € par personne

Au programme
Descente d’environ 5 km
Une consommation offerte
Espace de convivialité à la fin de la randonnée

Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.

Informations et réservations
mail ckpachauny@gmail.com
tél 03 23 39 33 13
Rendez-vous les vendredi 10 et 24 juillet à Sinceny pour la randonnée nocturne 2026 organisé par le Canoë Kayak Plein Air de Chauny.

Départ à 20h00 au parking du cimetière.

Tarif 5 € par personne

Au programme
Descente d’environ 5 km
Une consommation offerte
Espace de convivialité à la fin de la randonnée

Prévoir des chaussures obligatoires, une lampe frontale et il faut savoir nager.

Informations et réservations
mail ckpachauny@gmail.com
tél 03 23 39 33 13   .

Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 33 13  ckpachauny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Friday, July 10 and 24 in Sinceny for the 2026 night kayak tour organized by Cano Kayak Plein Air de Chauny.

Departure at 8:00 p.m. from the cemetery parking lot.

Price: 5 ? per person

What’s included:
A 5-km descent
One complimentary drink
A social gathering at the end of the hike

Proper footwear is required, as is a headlamp; participants must also know how to swim.

Information and reservations:
Email: ckpachauny@gmail.com
Phone: 03 23 39 33 13

L’événement Randonnée nocturne en canoë Sinceny a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cœur de Picard

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