Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Maison de la nature Castets

Informations pratiques

Castets

Randonnée nocturne et repas sous les étoiles

Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:45:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dès 17h45 regroupement sur le parking de la Maison de la nature

18h30 départ de la randonnée

20h repas sous les étoiles

Menu adulte 14€ assiette crudités et charcuterie, grillades lomo saucisse ventrêche, frites, fromage, gâteau, café.

Menu enfant (- de 10 ans) 7€ saucisse frites, gâteau.

21h15 spectacle avec les Frères verveine

22h Départ de la marche de nuit

Randonnée 5+5km.

Inscription au 06 82 30 15 10 ou au 06 33 18 54 19. .

Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 30 15 10

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English : Randonnée nocturne et repas sous les étoiles

L’événement Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Castets a été mis à jour le 2026-07-21 par Côte Landes Nature Tourisme