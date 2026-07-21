Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Maison de la nature Castets
mercredi 19 août 2026 · Maison de la nature · Castets
Informations pratiques
Castets
Randonnée nocturne et repas sous les étoiles
Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:45:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Dès 17h45 regroupement sur le parking de la Maison de la nature
18h30 départ de la randonnée
20h repas sous les étoiles
Menu adulte 14€ assiette crudités et charcuterie, grillades lomo saucisse ventrêche, frites, fromage, gâteau, café.
Menu enfant (- de 10 ans) 7€ saucisse frites, gâteau.
21h15 spectacle avec les Frères verveine
22h Départ de la marche de nuit
Randonnée 5+5km.
Inscription au 06 82 30 15 10 ou au 06 33 18 54 19. .
Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 30 15 10
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English : Randonnée nocturne et repas sous les étoiles
L’événement Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Castets a été mis à jour le 2026-07-21 par Côte Landes Nature Tourisme
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