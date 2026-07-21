UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castets

Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Maison de la nature Castets

mercredi 19 août 2026 · Maison de la nature · Castets

Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Maison de la nature Castets

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Maison de la nature
Adresse
Chemin de la Mousque
Ville
40260 Castets
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Castets

Randonnée nocturne et repas sous les étoiles

Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:45:00
fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Dès 17h45 regroupement sur le parking de la Maison de la nature
18h30 départ de la randonnée
20h repas sous les étoiles
Menu adulte 14€ assiette crudités et charcuterie, grillades lomo saucisse ventrêche, frites, fromage, gâteau, café.
Menu enfant (- de 10 ans) 7€ saucisse frites, gâteau.
21h15 spectacle avec les Frères verveine
22h Départ de la marche de nuit
Randonnée 5+5km.
Inscription au 06 82 30 15 10 ou au 06 33 18 54 19.   .

Maison de la nature Chemin de la Mousque Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 30 15 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nocturne et repas sous les étoiles

L’événement Randonnée nocturne et repas sous les étoiles Castets a été mis à jour le 2026-07-21 par Côte Landes Nature Tourisme

À voir aussi à Castets (Landes)