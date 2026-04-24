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RANDONNEE OCTOBRE ROSE Champagné-le-Sec

RANDONNEE OCTOBRE ROSE Champagné-le-Sec

RANDONNEE OCTOBRE ROSE Champagné-le-Sec dimanche 18 octobre 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 86510 Champagné-le-Sec

Département : Vienne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Champagné-le-Sec

RANDONNEE OCTOBRE ROSE

Mairie Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Départ de la mairie à partir de 9h30 pour un parcours de 8 kms sur le thème d’halloween ( venez déguisés) au profit de la Mélody Rose l’art rose.
Un jeu questions sera proposé…potion magique et dégustation à mi-parcours.
Le don récolté sera remis le jour même.
Un pot de l’amitié clôturera notre journée   .

Mairie Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78  cdfchampagnelesec@outlook.fr

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English : RANDONNEE OCTOBRE ROSE

L’événement RANDONNEE OCTOBRE ROSE Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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