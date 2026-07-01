Randonnée : parcours des fontaines et lavoirs de Nébias et Lafage, Chapelle Sainte-Claire, Nébias

Informations pratiques

Randonnée : parcours des fontaines et lavoirs de Nébias et Lafage 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Claire Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les 7 fontaines et lavoirs de Nébias, ainsi que les 3 fontaines et lavoirs de Lafage, en suivant nos parcours fléchés.

Un QR code sera disponible pour consulter les parcours de Nébias et de Lafage directement sur votre téléphone.

Chapelle Sainte-Claire 11500 Nébias Nébias 11500 Aude Occitanie 0601766072 Chapelle du XVI siècle avec une antériorité non datée.

Vous pourrez découvrir les 7 fontaines et lavoirs de Nébias et les 3 fontaines et lavoirs de Lafage, en suivant nos parcours fléchés. Vous pourrez scanner le QR code pour voir les parcours de Nébias…

Sylvie Pech©