Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Église de la Nativité-de-Notre-Dame, Nébias

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame 19 et 20 septembre Église de la Nativité-de-Notre-Dame Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Durant votre visite, vous découvrirez les détails de sa construction, de ses transformations et de son histoire.

Église de la Nativité-de-Notre-Dame 7 place de l’église 11500 Nébias Nébias 11500 Aude Occitanie

Durant votre visite, vous découvrirez des détails sur sa construction, ses modifications, son histoire.

Sylvie Pech©