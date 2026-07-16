AGENDA · Nébias
Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Église de la Nativité-de-Notre-Dame, Nébias
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Nativité-de-Notre-Dame · Nébias
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame 19 et 20 septembre Église de la Nativité-de-Notre-Dame Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Durant votre visite, vous découvrirez les détails de sa construction, de ses transformations et de son histoire.
Église de la Nativité-de-Notre-Dame 7 place de l’église 11500 Nébias Nébias 11500 Aude Occitanie
Durant votre visite, vous découvrirez des détails sur sa construction, ses modifications, son histoire.
Sylvie Pech©