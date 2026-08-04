Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Randonnée patrimoine Kersecol Est

Kersécol Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Kersecol, Port Lamat, St. Thamec, Kersecol

Départ parking Kersecol

Pour ces randos jauge max 25 personnes et sur inscriptions Départ 10h , prendre picnic et retour vers 16h. .

Kersécol Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02

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English :

L’événement Randonnée patrimoine Kersecol Est Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS