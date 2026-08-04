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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Randonnée patrimoine Kersecol Est Moëlan-sur-Mer

mercredi 5 août 2026 · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Kersécol
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Randonnée patrimoine Kersecol Est

Kersécol Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Kersecol, Port Lamat, St. Thamec, Kersecol
Départ parking Kersecol

Pour ces randos jauge max 25 personnes et sur inscriptions Départ 10h , prendre picnic et retour vers 16h.   .

Kersécol Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02 

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English :

L’événement Randonnée patrimoine Kersecol Est Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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