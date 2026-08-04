AGENDA · Moëlan-sur-Mer
Randonnée patrimoine Kersecol Est Moëlan-sur-Mer
mercredi 5 août 2026 · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Randonnée patrimoine Kersecol Est
Kersécol Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Kersecol, Port Lamat, St. Thamec, Kersecol
Départ parking Kersecol
Pour ces randos jauge max 25 personnes et sur inscriptions Départ 10h , prendre picnic et retour vers 16h. .
Kersécol Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 03 93 50 02
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English :
L’événement Randonnée patrimoine Kersecol Est Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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