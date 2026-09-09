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AGENDA · Pierrelatte

Randonnée patrimoine, Office de Tourisme, Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Pierrelatte

Randonnée patrimoine, Office de Tourisme, Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme

Randonnée patrimoine Samedi 19 septembre, 13h45 Office de Tourisme Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément ! Organisée par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence et l’association Rando Ilaï, cette balade vous invite à vous dégourdir les jambes et l’esprit !
Rdv samedi 19 septembre à 13h45 devant l’Office de Tourisme pour un départ à 14h. Prévoir gourdes et bonnes chaussures !
Informations : 04 75 04 07 98 (Office de Tourisme)

Office de Tourisme Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément ! Organisée par l’Office à…

© Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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