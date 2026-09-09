Randonnée patrimoine, Office de Tourisme, Pierrelatte

Informations pratiques

Randonnée patrimoine Samedi 19 septembre, 13h45 Office de Tourisme Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément ! Organisée par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence et l’association Rando Ilaï, cette balade vous invite à vous dégourdir les jambes et l’esprit !

Rdv samedi 19 septembre à 13h45 devant l’Office de Tourisme pour un départ à 14h. Prévoir gourdes et bonnes chaussures !

Informations : 04 75 04 07 98 (Office de Tourisme)

Office de Tourisme Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément ! Organisée par l’Office à…

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