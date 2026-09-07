Randonnée patrimoniale entre le Castellas de Bouquet et le Castrum d’Allegre avec visite des 2 châteaux, Castellas de Bouquet, Bouquet

Informations pratiques

Randonnée patrimoniale entre le Castellas de Bouquet et le Castrum d’Allegre avec visite des 2 châteaux Samedi 19 septembre, 09h00 Castellas de Bouquet Gard

Gratuit. Inscription obligatoire. Environ 10 km de marche, nécessité d’être bon marcheur et bien équipé. Limité à 40 participants. Le transport entre les deux châteaux est à la charge des participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

9h00-10h00 : Visite guidée du Castellas de Bouquet

10h00 : Départ de la randonnée

13h00 : Arrivée à Allègre—Repas tiré du sac

14h00 : Visite guidée du château d’Allègre

Une buvette sera installée au château d’Allègre pour désaltérer les marcheurs et les visiteurs.

Dans l’après-midi, des fougasses cuites dans le four du château seront proposées à la vente.

La manifestation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.

Événement organisé par les bénévoles des associations des châteaux d’Allègre et de Bouquet.

Castellas de Bouquet 30580 Bouquet Bouquet 30580 Gard Occitanie 06 81 72 57 59 https://www.facebook.com/p/Association-du-Castellas-de-Bouquet-100069162041153/ Attesté dès 1156, le Castellas de Bouquet, fut dans un premier temps une co-seigneurie sous dominance du Vicomte et de l’Evêque d’Uzès. Il devient ensuite propriété des Barjac-Rochegude qui vont dominer la région pendant près de quatre siècles.

Aujourd’hui, son donjon restauré se dresse fièrement en bordure de Falaise offre un point de vue exceptionnel des Cévennes aux Alpes. Accès : par le col du Bourricot sur la route départementale 607

9h00-10h00 : Visite guidée du Castellas de Bouquet

©château d’Allègre