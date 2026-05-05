Randonnée paysanne, Espace invariable, Nérigean

Randonnée paysanne Dimanche 7 juin, 08h30 Espace invariable Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

randonnée 7km + arrêt sur 3 fermes bio pour visite guidée ( safran/goji/poivre sichuan/maraichage/fruits/vins) puis au retour nous vous proposerons un dernier échange avec les producteurs et une assiette découverte 10€ pour découvrir les produits locaux à l’espace Invariable( lieu en intérieur si mauvais temps) , notre partenaire local (bourg de Nérigean) .

Espace invariable 46 route du grand bos 33750 NERIGEAN Nérigean 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQdn5tx7ceQ941iVAAhG680bNwx0mAZHsN5lRxkPB2H8eUug/viewform?usp=header »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662651514 »}]

Rando 7km + visite guidée de 3 fermes bio

lauriane gouyon