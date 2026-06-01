randonnée pédagogique, Domaine de Poyen 97131 Petit-Canal, Port-Louis

randonnée pédagogique Dimanche 14 juin, 09h00 Domaine de Poyen 97131 Petit-Canal Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Plus qu’un parcours en milieu rural, cette randonnée vous propose un voyage dans le temps.

A travers la découverte et l’interprétation de vestiges archéologiques, architecturaux et l’identification de plantés rudéales, deux spécialistes vous accompagnent dans une véritable enquête sur un « cold-case » historique.

Domaine de Poyen 97131 Petit-Canal 97131 Petit-Canal Port-Louis 97117 Guadeloupe Guadeloupe +590690837830 https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.facebook.com/png971/ Habitation sucrière du 18e siècle, aujourd’hui propriété du Conseil Départemental, le domaine de Poyen est un site assez représentatif de la vie en milieu rural en contexte d’esclavage accès en véhicule léger ou en bus

Plus qu’un parcours en milieu rural, cette randonnée vous propose un voyage dans le temps.

©INRAPCoulaud_2025-red