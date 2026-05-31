Port-Louis en musique !, Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis, Port-Louis
Port-Louis en musique !, Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis, Port-Louis dimanche 21 juin 2026.
Port-Louis en musique ! Dimanche 21 juin, 17h30 Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fête de la musique, du chant et de la danse à Port-Louis.
Au programme : chorales, concerts et buvette pour célébrer la musique.
Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis 57 Grande Rue, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne
Fête de la musique, du chant et de la danse à Port-Louis.
©Ministère de la culture