Port-Louis en musique !, Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis, Port-Louis

Port-Louis en musique ! Dimanche 21 juin, 17h30 Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fête de la musique, du chant et de la danse à Port-Louis.

Au programme : chorales, concerts et buvette pour célébrer la musique.

Médiathèque Pondichéry, 56290 Port-Louis 57 Grande Rue, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne

Fête de la musique, du chant et de la danse à Port-Louis.

©Ministère de la culture