Randonnée pédestre à Brion place de l’église Les Bois d’Anjou

Les Bois d’Anjou

Randonnée pédestre à Brion

place de l’église Brion Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:45:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée pédestre à Brion

Rendez-vous à 8 h 45 place de l’église.

Circuit de 11 km. .

place de l’église Brion Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38

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English :

Hiking in Brion

L’événement Randonnée pédestre à Brion Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert