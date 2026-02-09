Randonnée pédestre à Brion place de l’église Les Bois d’Anjou
Randonnée pédestre à Brion place de l’église Les Bois d’Anjou dimanche 10 mai 2026.
Les Bois d’Anjou
Randonnée pédestre à Brion
place de l’église Brion Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:45:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée pédestre à Brion
Rendez-vous à 8 h 45 place de l’église.
Circuit de 11 km. .
place de l’église Brion Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38
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English :
Hiking in Brion
L’événement Randonnée pédestre à Brion Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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