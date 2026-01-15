Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-27

La XVIIIe édition du Festival de théâtre en plein air du Nouveau Théâtre Populaire a lieu du 11 au 27 août 2026.

L’aventure du Nouveau Théâtre Populaire est née à l’été 2009 dans un jardin de Fontaine-Guérin. La troupe composée d’artistes se propose de construire un théâtre en plein air pour y monter, en peu de temps, des spectacles populaires, classiques ou contemporains, qui sont présentés chaque soir au public. En matinée, deux spectacles sont également à découvrir avec les enfants.

Drame ou comédie, en famille ou entre amis, pour un spectacle ou pour tout le festival, joignez-vous à la fête et venez partager un moment de théâtre, sous le soleil ou sous les étoiles !

Programme à venir. .

8 rue Célestine Garnier Les Bois d'Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

