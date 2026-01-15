Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin
Fontaine-Guérin 8 rue Célestine Garnier Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-27
La XVIIIe édition du Festival de théâtre en plein air du Nouveau Théâtre Populaire a lieu du 11 au 27 août 2026.
L’aventure du Nouveau Théâtre Populaire est née à l’été 2009 dans un jardin de Fontaine-Guérin. La troupe composée d’artistes se propose de construire un théâtre en plein air pour y monter, en peu de temps, des spectacles populaires, classiques ou contemporains, qui sont présentés chaque soir au public. En matinée, deux spectacles sont également à découvrir avec les enfants.
Drame ou comédie, en famille ou entre amis, pour un spectacle ou pour tout le festival, joignez-vous à la fête et venez partager un moment de théâtre, sous le soleil ou sous les étoiles !
Programme à venir. .
+33 2 53 20 32 99
English :
Festival du Nouveau Théâtre Populaire Open-air theater festival at Fontaine-Guérin
