Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Parking de la salle des fêtes Les Bois d’Anjou

Les Bois d’Anjou

Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois

Parking de la salle des fêtes 6 Bis Route de Saint-Sicot Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois

Venez fêter l’été à Saint-Georges-du-Bois !

Rejoignez-nous pour une grande tablée conviviale apportez votre pique-nique, vos amis et votre bonne humeur pour partager un moment unique.

Le comité des fêtes s’occupe de la buvette pour accompagner votre soirée.

On vous attend nombreux pour profiter ensemble de la douceur du soir et du traditionnel feu de joie ! .

Parking de la salle des fêtes 6 Bis Route de Saint-Sicot Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 72 80

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English :

Midsummer Fires in Saint-Georges-du-Bois

L’événement Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert