Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Parking de la salle des fêtes Les Bois d’Anjou
Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Parking de la salle des fêtes Les Bois d’Anjou samedi 27 juin 2026.
Les Bois d’Anjou
Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois
Parking de la salle des fêtes 6 Bis Route de Saint-Sicot Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois
Venez fêter l’été à Saint-Georges-du-Bois !
Rejoignez-nous pour une grande tablée conviviale apportez votre pique-nique, vos amis et votre bonne humeur pour partager un moment unique.
Le comité des fêtes s’occupe de la buvette pour accompagner votre soirée.
On vous attend nombreux pour profiter ensemble de la douceur du soir et du traditionnel feu de joie ! .
Parking de la salle des fêtes 6 Bis Route de Saint-Sicot Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 72 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Midsummer Fires in Saint-Georges-du-Bois
L’événement Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Les Bois d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Randonnée pédestre à Brion Stade des Hurberdeaux Les Bois d’Anjou 31 mai 2026
- Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion Parc en face de l’église Les Bois d’Anjou 14 juin 2026
- Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 9 août 2026
- Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 11 août 2026