Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion Parc en face de l’église Les Bois d’Anjou

Les Bois d’Anjou

Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion

Parc en face de l’église Brion Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion

Le dimanche 14 juin à 16h30, la troupe du Nouveau Théâtre Populaire vous propose d’assister à sa représentation de Vingt mille lieues sous les mers d’après J.Verne

Une Aventure subaquatique Août 2026 un mystérieux monstre fait régner la terreur sur tous les océans de la planète ! Afin de percer son secret, Aronnax et Ned Land se lancent dans un voyage qui va les entraîner bien plus loin qu’ils ne pouvaient l’imaginer, vingt mille lieues sous les mers. Ils se retrouvent prisonniers de l’intrigant capitaine Némo à bord du Nautilus, le sous-marin de haute technologie que ce dernier a construit pour vivre… sous l’eau, seul et en autonomie, en dehors des limites de la société humaine. Libre.

Embarquez avec nous à bord du Nautilus pour une plongée merveilleuse dans les profondeurs inconnues de l’océan !

Parc en face de l’église de Brion

Ouverture billetterie le mardi 12 mai 2026 en ligne ou par téléphone

www.nouveautheatrepopulaire.fr

02 53 20 32 99

Tarif enfant (3-12 ans) 5€

Tarif adulte au choix 10€, 15€, 20€ ou 25€ .

Parc en face de l’église Brion Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 32 99

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English :

Open-air theater Twenty Thousand Leagues Under the Sea, by the Nouveau Théâtre Populaire in Brion

L’événement Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert