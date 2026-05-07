Les Bois d’Anjou

Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin

Journée conviviale où vous plongerez dans la vie rurale des années 30.

Près de 300 bénévoles en tenue d’époque vous accueillent sourire aux lèvres pour partager avec vous les gestes d’autrefois et l’amour du vieux matériel.

Au programme concours de labour avec vieux tracteurs à partir de 10h, 14h grand défilé puis lancement des battages, 17h grande tablée-bijane, 22h spectacle nocturne puis feu d’artifice et bal dansant.

Entre ces temps forts, vous découvrirez aussi comment fabriquer une corde, du jus de pommes, du beurre, … l’entretien du linge au lavoir de nos lavandières, le travail de la terre par traction animale (chevaux, bœufs) et bien sûr les battages à l’ancienne. Un programme riche au cours duquel vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer sur place. .

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetes.fg@gmail.com

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English :

Threshing and old trades festival in Fontaine-Guérin

L’événement Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert