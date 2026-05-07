Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou
Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou dimanche 9 août 2026.
Les Bois d’Anjou
Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin
Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin
Journée conviviale où vous plongerez dans la vie rurale des années 30.
Près de 300 bénévoles en tenue d’époque vous accueillent sourire aux lèvres pour partager avec vous les gestes d’autrefois et l’amour du vieux matériel.
Au programme concours de labour avec vieux tracteurs à partir de 10h, 14h grand défilé puis lancement des battages, 17h grande tablée-bijane, 22h spectacle nocturne puis feu d’artifice et bal dansant.
Entre ces temps forts, vous découvrirez aussi comment fabriquer une corde, du jus de pommes, du beurre, … l’entretien du linge au lavoir de nos lavandières, le travail de la terre par traction animale (chevaux, bœufs) et bien sûr les battages à l’ancienne. Un programme riche au cours duquel vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer sur place. .
Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetes.fg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Threshing and old trades festival in Fontaine-Guérin
L’événement Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Les Bois d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Randonnée pédestre à Brion Stade des Hurberdeaux Les Bois d’Anjou 31 mai 2026
- Théâtre en plein air Vingt mille lieues sous les mers, par le Nouveau Théâtre Populaire à Brion Parc en face de l’église Les Bois d’Anjou 14 juin 2026
- Les Feux de la Saint-Jean à Saint-Georges-du-Bois Parking de la salle des fêtes Les Bois d’Anjou 27 juin 2026
- Festival du Nouveau Théâtre Populaire Festival de théâtre en plein air à Fontaine-Guérin Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 11 août 2026