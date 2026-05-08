Ineuil

Randonnée pédestre à Ineuil

Ineuil Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez Ineuil au cours d’une randonnée!

Le comité des fêtes d’Ineuil vous invite à venir randonner. 3 circuits vous seront proposés 9.5 , 16.5 et 21 kms. Départ de la salle des fêtes entre 7h30 et 9h. Ravitaillements sur le parcours, pensez à vos gobelets. Chiens autorisés si tenus en laisse. 5 .

Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 73 89 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Ineuil on a hike!

L’événement Randonnée pédestre à Ineuil Ineuil a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CHATEAUMEILLANT