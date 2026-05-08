Randonnée pédestre à Ineuil Ineuil
Randonnée pédestre à Ineuil Ineuil dimanche 7 juin 2026.
Ineuil
Randonnée pédestre à Ineuil
Ineuil Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez Ineuil au cours d’une randonnée!
Le comité des fêtes d’Ineuil vous invite à venir randonner. 3 circuits vous seront proposés 9.5 , 16.5 et 21 kms. Départ de la salle des fêtes entre 7h30 et 9h. Ravitaillements sur le parcours, pensez à vos gobelets. Chiens autorisés si tenus en laisse. 5 .
Ineuil 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 73 89 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Ineuil on a hike!
L’événement Randonnée pédestre à Ineuil Ineuil a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CHATEAUMEILLANT