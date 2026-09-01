Informations pratiques

Fresnoy-la-Rivière

Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine

Fresnoy-la-Rivière Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine 2026, l’association ALTONA organisera une randonnée de découverte du patrimoine bâti et naturel de Fresnoy-la-Rivière et de ses hameaux.

Elle aura lieu le dimanche 20 septembre. Le rendez-vous sera fixé sur le parking au bord de l’Automne accessible par la rue du Chêne (D335 place Marie Thiébaut)

Le parcours, d’environ 8 km, débutera à 9h30 et durera environ 3h. Il est recommandé de s’équiper de bonnes chaussures de marche.

Renseignement à l’adresse asso.altona@hotmail.com

Dans le cadre des journées du patrimoine 2026, l’association ALTONA organisera une randonnée de découverte du patrimoine bâti et naturel de Fresnoy-la-Rivière et de ses hameaux.

Elle aura lieu le dimanche 20 septembre. Le rendez-vous sera fixé sur le parking au bord de l’Automne accessible par la rue du Chêne (D335 place Marie Thiébaut)

Le parcours, d’environ 8 km, débutera à 9h30 et durera environ 3h. Il est recommandé de s’équiper de bonnes chaussures de marche.

Renseignement à l’adresse asso.altona@hotmail.com .

Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France asso.altona@hotmail.com

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English :

As part of Heritage Days 2026, the ALTONA association will organize a walking tour to explore the architectural and natural heritage of Fresnoy-la-Rivière and its hamlets.

It will take place on Sunday, September 20. The meeting point will be the parking lot along the Automne River, accessible via Rue du Chêne (D335 Place Marie Thiebaut).

The hike, approximately 8 km long, will begin at 9:30 a.m. and last about 3 hours. It is recommended that you wear sturdy walking shoes.

For more information, visit asso.altona@hotmail.com

L’événement Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois