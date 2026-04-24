Randonnée pédestre à La Forestière La Forestière
Randonnée pédestre à La Forestière La Forestière vendredi 1 mai 2026.
La Forestière
Randonnée pédestre à La Forestière
Carrefour de l’étoile La Forestière Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Amateurs de nature et de grand air, rendez-vous le vendredi 1er mai 2026 au carrefour de l’Étoile pour une randonnée pédestre conviviale !Tout public
Amateurs de nature et de grand air, rendez-vous le vendredi 1er mai 2026 au carrefour de l’Étoile pour une randonnée pédestre conviviale !
Plusieurs parcours vous sont proposés, adaptés à tous les niveaux 8, 12 ou 17 km.
Inscriptions sur place
de 8h à 9h pour le 17 km
de 8h30 à 10h pour les 8 et 12 km
Profitez d’un café d’accueil et de ravitaillements sur le parcours pour une marche tout en confort.
Participation 5 € gratuit pour les moins de 15 ans
→ Pensez à apporter votre gobelet
Une belle occasion de se ressourcer en pleine nature dans une ambiance conviviale ! .
Carrefour de l’étoile La Forestière 51120 Marne Grand Est +33 6 84 36 72 20
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English : Randonnée pédestre à La Forestière
On Friday, May 1, 2026, nature and fresh-air enthusiasts will gather at the Carrefour de l’Étoile for a friendly hike!
L’événement Randonnée pédestre à La Forestière La Forestière a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région