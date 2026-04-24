La Forestière

Randonnée pédestre à La Forestière

Carrefour de l’étoile La Forestière Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Amateurs de nature et de grand air, rendez-vous le vendredi 1er mai 2026 au carrefour de l’Étoile pour une randonnée pédestre conviviale !Tout public

Amateurs de nature et de grand air, rendez-vous le vendredi 1er mai 2026 au carrefour de l’Étoile pour une randonnée pédestre conviviale !

Plusieurs parcours vous sont proposés, adaptés à tous les niveaux 8, 12 ou 17 km.

Inscriptions sur place

de 8h à 9h pour le 17 km

de 8h30 à 10h pour les 8 et 12 km

Profitez d’un café d’accueil et de ravitaillements sur le parcours pour une marche tout en confort.

Participation 5 € gratuit pour les moins de 15 ans

→ Pensez à apporter votre gobelet

Une belle occasion de se ressourcer en pleine nature dans une ambiance conviviale ! .

Carrefour de l’étoile La Forestière 51120 Marne Grand Est +33 6 84 36 72 20

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English : Randonnée pédestre à La Forestière

On Friday, May 1, 2026, nature and fresh-air enthusiasts will gather at the Carrefour de l’Étoile for a friendly hike!

L’événement Randonnée pédestre à La Forestière La Forestière a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région