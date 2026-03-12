Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage
Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage samedi 12 septembre 2026.
Randonnée pédestre à Mont-Bertrand
Mont-Bertrand Mairie Souleuvre en Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Randonnée pédestre de 7-9km , rdv à 14h devant la mairie
Randonnée pédestre de 7-9km , rdv à 14h devant la mairie .
Mont-Bertrand Mairie Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 69 58 58 pi14@souleuvreenbocage.fr
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English : Randonnée pédestre à Mont-Bertrand
7-9km walk, meet at 2pm in front of the town hall
L’événement Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie