Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage

Randonnée pédestre à Mont-Bertrand

Mont-Bertrand Mairie Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée pédestre de 7-9km , rdv à 14h devant la mairie

Randonnée pédestre de 7-9km , rdv à 14h devant la mairie .

Mont-Bertrand Mairie Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 69 58 58 pi14@souleuvreenbocage.fr

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English : Randonnée pédestre à Mont-Bertrand

7-9km walk, meet at 2pm in front of the town hall

L’événement Randonnée pédestre à Mont-Bertrand Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie