Montredon

Randonnée pédestre à Montredon

Place de l’Église Montredon Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association AAPAM propose une randonnée pédestre conviviale au départ de Montredon

L’association AAPAM propose une randonnée pédestre conviviale au départ de Montredon. Cette matinée sportive et solidaire invite les marcheurs à découvrir les paysages environnants grâce à deux circuits accessibles de 7 km ou 12 km. L’événement, organisé au profit des animations de l’EHPAD, se déroule dans une ambiance chaleureuse avec ravitaillement et possibilité de prolonger le moment autour d’une assiette gourmande. Une belle occasion de mêler activité de plein air, solidarité et convivialité.

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Place de l’Église Montredon 46270 Lot Occitanie +33 6 77 33 38 94

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English :

The AAPAM association offers a friendly hike departing from Montredon

L’événement Randonnée pédestre à Montredon Montredon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac