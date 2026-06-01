Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr
Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr samedi 13 juin 2026.
Saint-Cyr
Randonnée pédestre à Saint Cyr
Place de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez participer à une belle randonnée en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin à Saint Cyr. Deux parcours de 11 et de 6km vous sont proposés. Un repas accompagnera la fin du parcours. .
Place de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 14 55 66 comitedesfetesdesaintcyr87310@gmail.com
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English : Randonnée pédestre à Saint Cyr
L’événement Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Ouest Limousin