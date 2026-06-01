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Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr

Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr

Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 87310 Saint-Cyr

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Cyr

Randonnée pédestre à Saint Cyr

Place de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez participer à une belle randonnée en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin à Saint Cyr. Deux parcours de 11 et de 6km vous sont proposés. Un repas accompagnera la fin du parcours.   .

Place de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 14 55 66  comitedesfetesdesaintcyr87310@gmail.com

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English : Randonnée pédestre à Saint Cyr

L’événement Randonnée pédestre à Saint Cyr Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Ouest Limousin

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