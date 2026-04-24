Saudoy

Randonnée pédestre à Saudoy

Place des Clochettes Saudoy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Comité des fêtes de Saudoy vous invite à une randonnée pédestre le jeudi 14 mai 2026.Tout public

Le Comité des fêtes de Saudoy vous invite à une randonnée pédestre le jeudi 14 mai 2026.

Départs libres entre 8h30 et 9h30, place de la Clochette au Plessis (Saudoy), avec des parcours fléchés de 8,5 km, 13 km et 17 km.

Profitez d’une matinée conviviale avec ravitaillements sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.

Prolongez ce moment autour d’un barbecue (sur inscription avant le 11 mai) 18 € par personne.

Participation randonnée 5 €

Une belle occasion de mêler nature, sport et convivialité ! .

Place des Clochettes Saudoy 51120 Marne Grand Est +33 6 44 15 13 78

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English : Randonnée pédestre à Saudoy

The Comité des fêtes de Saudoy invites you to a hike on Thursday, May 14, 2026.

L’événement Randonnée pédestre à Saudoy Saudoy a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région