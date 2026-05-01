Randonnée pédestre Arnac-la-Poste
Randonnée pédestre Arnac-la-Poste samedi 9 mai 2026.
Arnac-la-Poste
Randonnée pédestre
2 Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Randonnée pédestre sur le sentier des Pierres à Dompierre les Eglises (circuit accessible à tous). RDV pour le départ soit à 9h à Arnac (covoiturage) ou à 9h30 à Dompierre place de l’église. Possibilité de se retrouver après la marche au restaurant de St Léger (L’épanoui de St Léger), inscription obligatoire pour le repas avant le 2 mai). .
2 Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 29 99 01 arnac.amicale@orange.fr
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin