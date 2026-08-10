Informations pratiques

Assigny

Randonnée pédestre

Assigny Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée proposée par le comité des fêtes. L’accueil est à partir de 7h30

Le comité des fêtes d’Assigny vous invite à partager une belle matinée de marche conviviale !

Accueil dès 7h30 à la salle de la mairie

Parcours au choix 6, 10, 14 ou 21 km avec ravitaillements sur le chemin

Vin d’honneur offert

Renseignements 02 48 73 77 02 / 06 50 95 59 67

Venez nombreux profiter de la nature et de la bonne ambiance ! 4 .

Assigny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 77 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk proposed by the Comité des fêtes. Welcome from 7:30 a.m

3 routes of 9 ? 14 ? 23 kilometers with refreshments and vin d?honneur at 12 h

L’événement Randonnée pédestre Assigny a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois