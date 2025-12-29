Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Saint-Marc-à-Frongier
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Saint-Marc-à-Frongier dimanche 11 janvier 2026.
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc
Saint-Marc-à-Frongier Creuse
Tarif : – –
Date : 2026-01-11
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous salle polyvalente de Saint-Marc à Frongier
– départ 14h
– distance 10km .
Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
