AGENDA · Belval
Randonnée pédestre Belval
mercredi 15 juillet 2026 · Belval
Informations pratiques
Belval
Randonnée pédestre
1 Place Émile Lerendu Belval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:15:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Rendez-vous à 19h15 parking salle des fêtes à Belval-Gare. .
1 Place Émile Lerendu Belval 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Belval a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme