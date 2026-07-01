Informations pratiques

Belval

Randonnée pédestre

1 Place Émile Lerendu Belval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:15:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Rendez-vous à 19h15 parking salle des fêtes à Belval-Gare. .

1 Place Émile Lerendu Belval 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Belval a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme