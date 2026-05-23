Blancafort

Randonnée pédestre

Départ Place du village Blancafort Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 09:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Blancafort et Patrimoine organise une randonnée pédestre à Blancafort.

Les départs se font de 7h à 9h sur la place du village.

3 circuits 8, 13 et 23km. 4 .

Départ Place du village Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 09 48 63

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English :

The association Blancafort et Patrimoine organizes a walking tour in Blancafort.

L’événement Randonnée pédestre Blancafort a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE