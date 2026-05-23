Randonnée pédestre Blancafort
Randonnée pédestre Blancafort dimanche 7 juin 2026.
Blancafort
Randonnée pédestre
Départ Place du village Blancafort Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 09:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association Blancafort et Patrimoine organise une randonnée pédestre à Blancafort.
Les départs se font de 7h à 9h sur la place du village.
3 circuits 8, 13 et 23km. 4 .
Départ Place du village Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 09 48 63
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English :
The association Blancafort et Patrimoine organizes a walking tour in Blancafort.
L’événement Randonnée pédestre Blancafort a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SAULDRE ET SOLOGNE