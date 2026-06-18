Brantôme en Périgord

Randonnée pédestre

Salle des fêtes de Puy de Fourches Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Deux parcours au choix 13 ou 8 km.

Repas froid après la marche.

Tarif 15€ avec le repas et 5€ randonnée seule.

Deux parcours au choix 13 ou 8 km.

Repas froid après la marche.

Tarif 15€ avec le repas et 5€ randonnée seule. .

Salle des fêtes de Puy de Fourches Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 28 22 72

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English : Randonnée pédestre

Choose from two routes: 13 or 8 km.

Cold meal after the walk.

Price: 15? including the meal, or 5? for the hike only.

L’événement Randonnée pédestre Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne