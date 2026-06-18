Randonnée pédestre Brantôme en Périgord
Randonnée pédestre Brantôme en Périgord dimanche 5 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Randonnée pédestre
Salle des fêtes de Puy de Fourches Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Deux parcours au choix 13 ou 8 km.
Repas froid après la marche.
Tarif 15€ avec le repas et 5€ randonnée seule.
Deux parcours au choix 13 ou 8 km.
Repas froid après la marche.
Tarif 15€ avec le repas et 5€ randonnée seule. .
Salle des fêtes de Puy de Fourches Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 28 22 72
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English : Randonnée pédestre
Choose from two routes: 13 or 8 km.
Cold meal after the walk.
Price: 15? including the meal, or 5? for the hike only.
L’événement Randonnée pédestre Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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