Braye-sous-Faye

Randonnée pédestre

Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Départs entre 9h00 et 9h30.

Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin).

Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Départs entre 9h00 et 9h30.

Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin). 6 .

Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 52 40 81

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English :

Approx. 12 km circuit, with refreshments at the halfway point and vin d’honneur at the finish.

Remember to bring your own cup.

Departures between 9:00 and 9:30 am.

Lunch available (register before June 23).

L’événement Randonnée pédestre Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme