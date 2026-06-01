Randonnée pédestre Braye-sous-Faye
Randonnée pédestre Braye-sous-Faye dimanche 28 juin 2026.
Braye-sous-Faye
Randonnée pédestre
Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Départs entre 9h00 et 9h30.
Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin).
Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Départs entre 9h00 et 9h30.
Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin). 6 .
Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 52 40 81
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English :
Approx. 12 km circuit, with refreshments at the halfway point and vin d’honneur at the finish.
Remember to bring your own cup.
Departures between 9:00 and 9:30 am.
Lunch available (register before June 23).
L’événement Randonnée pédestre Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme