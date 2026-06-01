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Randonnée pédestre Braye-sous-Faye

Randonnée pédestre Braye-sous-Faye

Randonnée pédestre Braye-sous-Faye dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Départ de la salle des fêtes

Ville : 37120 Braye-sous-Faye

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Braye-sous-Faye

Randonnée pédestre

Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Départs entre 9h00 et 9h30.
Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin).
Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.
Pensez à apporter votre gobelet.
Départs entre 9h00 et 9h30.
Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 22 juin). 6  .

Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 52 40 81 

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English :

Approx. 12 km circuit, with refreshments at the halfway point and vin d’honneur at the finish.
Remember to bring your own cup.
Departures between 9:00 and 9:30 am.
Lunch available (register before June 23).

L’événement Randonnée pédestre Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme