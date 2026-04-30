Randonnée pédestre Le bourg Chougny
Randonnée pédestre Le bourg Chougny lundi 8 juin 2026.
Chougny
Randonnée pédestre
Le bourg Eglise Chougny Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-06-08 17:30:00
Date(s) :
2026-06-08
Randonnée pédestre Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 8 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Organisée par les Traîne-Savates. .
Le bourg Eglise Chougny 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Chougny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives du Morvan