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Randonnée pédestre Le bourg Chougny

Randonnée pédestre Le bourg Chougny lundi 8 juin 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Eglise

Ville : 58110 Chougny

Département : Nièvre

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Chougny

Randonnée pédestre

Le bourg Eglise Chougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-06-08 17:30:00

Date(s) :
2026-06-08

Randonnée pédestre Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 8 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Organisée par les Traîne-Savates.   .

Le bourg Eglise Chougny 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chougny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives du Morvan