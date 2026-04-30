Randonnée pédestre Le bourg Chougny

Chougny

Randonnée pédestre

Le bourg Eglise Chougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:30:00

fin : 2026-06-08 17:30:00

Date(s) :

2026-06-08

Randonnée pédestre Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 8 km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Organisée par les Traîne-Savates. .

Le bourg Eglise Chougny 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chougny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives du Morvan