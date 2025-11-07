Randonnée pédestre Couville
Randonnée pédestre Couville mercredi 10 juin 2026.
Randonnée pédestre
Stade Couville Manche
Tarif : – –
Début : 2026-06-10 14:00:00
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous au stade. .
Stade Couville 50690 Manche Normandie
English : Randonnée pédestre
