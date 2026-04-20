Vide-grenier APE Couville Couville
Vide-grenier APE Couville Couville dimanche 24 mai 2026.
Couville
Vide-grenier APE Couville
Terrain de foot (derrière la mairie) Couville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-24
100 à 200 exposants
Restauration sur place .
Terrain de foot (derrière la mairie) Couville 50690 Manche Normandie +33 6 38 96 95 17 apecouville@yahoo.fr
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English : Vide-grenier APE Couville
L’événement Vide-grenier APE Couville Couville a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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