Couville

Vide-grenier APE Couville

Terrain de foot (derrière la mairie) Couville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

100 à 200 exposants

Restauration sur place .

Terrain de foot (derrière la mairie) Couville 50690 Manche Normandie +33 6 38 96 95 17 apecouville@yahoo.fr

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English : Vide-grenier APE Couville

L’événement Vide-grenier APE Couville Couville a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin