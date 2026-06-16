Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque
Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque dimanche 28 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Randonnée pédestre, cyclo ou équestre
Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Balade à pied à vélo ou à cheval
Programme de la journée
Accueil café, croissant, distribution des cartes.
Une boucle équestre et VTT de 23 km.
Parcours pédestre autour du lac et jusqu’à Pont L’évêque(environ 6 km)
Attention de bien respecter l’emplacement du parking des vans et le passage pour la circulation des chevaux autour du lac.
Prévoir votre pique-nique.
Restauration rapide possible surplace. .
Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 70 80 15 58 samain.philippe@neuf.fr
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English : Randonnée pédestre, cyclo ou équestre
Walking, cycling or horse-riding
L’événement Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Terre d’Auge Tourisme
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