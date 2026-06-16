Pont-l’Évêque

Randonnée pédestre, cyclo ou équestre

Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Balade à pied à vélo ou à cheval

Programme de la journée

Accueil café, croissant, distribution des cartes.

Une boucle équestre et VTT de 23 km.

Parcours pédestre autour du lac et jusqu’à Pont L’évêque(environ 6 km)

Attention de bien respecter l’emplacement du parking des vans et le passage pour la circulation des chevaux autour du lac.

Prévoir votre pique-nique.

Restauration rapide possible surplace. .

Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 70 80 15 58 samain.philippe@neuf.fr

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English : Randonnée pédestre, cyclo ou équestre

Walking, cycling or horse-riding

L’événement Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Terre d’Auge Tourisme