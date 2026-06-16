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Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque

Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Parking de la plage du Lac

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Randonnée pédestre, cyclo ou équestre

Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Balade à pied à vélo ou à cheval
Programme de la journée

Accueil café, croissant, distribution des cartes.
Une boucle équestre et VTT de 23 km.
Parcours pédestre autour du lac et jusqu’à Pont L’évêque(environ 6 km)
Attention de bien respecter l’emplacement du parking des vans et le passage pour la circulation des chevaux autour du lac.
Prévoir votre pique-nique.
Restauration rapide possible surplace.   .

Parking de la plage du Lac Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 70 80 15 58  samain.philippe@neuf.fr

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English : Randonnée pédestre, cyclo ou équestre

Walking, cycling or horse-riding

L’événement Randonnée pédestre, cyclo ou équestre Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Terre d’Auge Tourisme

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