Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche
Début : 2026-07-27 13:30:00
fin : 2026-07-27
2026-07-27
Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Saint-Martin-de-Tallevende.
RV à 13h30 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage ou 14h00 départ de la place de l’école de Saint-Martin-de-Tallevende (Martilly). 12 km. Niveau facile.
Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .
Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78
English : Randonnée pédestre de la Sée
