Randonnée pédestre des Donneurs De Sang Mézériat Chaveyriat Vandeins Stade de foot Chaveyriat dimanche 5 juillet 2026.

Chaveyriat

Randonnée pédestre des Donneurs De Sang Mézériat Chaveyriat Vandeins

Stade de foot Route de Mézériat Chaveyriat Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’Amicale organise une randonnée pédestre le dimanche 5 juillet. Un circuit de 10 km sur Chaveyriat. Inscription à 7h30 pour un départ groupé à 8h30. Tarif: 6 € gratuit pour les moins de 12 ans.

.

Stade de foot Route de Mézériat Chaveyriat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 96 12 01 jpdom.degletagne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale is organizing a hike on Sunday, July 5. A 10-km loop in Chaveyriat. Registration at 7:30 a.m. for a group departure at 8:30 a.m. Cost: 6 ?; free for children under 12.

L’événement Randonnée pédestre des Donneurs De Sang Mézériat Chaveyriat Vandeins Chaveyriat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle