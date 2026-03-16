Randonnée pédestre des Guillettes Salle des fêtes Nanchez

Randonnée pédestre des Guillettes

Salle des fêtes Prénovel Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:30:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Le Foyer Rural de Prénovel Les Piards vous donne rendez-vous

Le dimanche 12 juillet 2026 pour sa traditionnelle Randonnée des GUILLETTES dès 7h30.

Accueil café avec pâtisserie maison Buvette .

Salle des fêtes Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 68 88 79 foyerruralprenovellespiards@laposte.net

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English : Randonnée pédestre des Guillettes

L’événement Randonnée pédestre des Guillettes Nanchez a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX