Randonnée pédestre des Guillettes Salle des fêtes Nanchez
Randonnée pédestre des Guillettes Salle des fêtes Nanchez dimanche 12 juillet 2026.
Randonnée pédestre des Guillettes
Salle des fêtes Prénovel Nanchez Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:30:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Foyer Rural de Prénovel Les Piards vous donne rendez-vous
Le dimanche 12 juillet 2026 pour sa traditionnelle Randonnée des GUILLETTES dès 7h30.
Accueil café avec pâtisserie maison Buvette .
Salle des fêtes Prénovel Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 68 88 79 foyerruralprenovellespiards@laposte.net
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English : Randonnée pédestre des Guillettes
L’événement Randonnée pédestre des Guillettes Nanchez a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX