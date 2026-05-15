Nanchez

Vide-Grenier

Les Piards Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide-grenier à Nanchez de 6h à 19h, organisé par l’association Envergures

Tarif des emplacements 2€ le mètre linéaire.

Vide grenier maintenu en cas de pluie

Repas sur place 15€ .

Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Nanchez a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX