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Vide-Grenier Nanchez

Vide-Grenier Nanchez dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Les Piards

Ville : 39150 Nanchez

Département : Jura

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Nanchez

Vide-Grenier

Les Piards Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide-grenier à Nanchez de 6h à 19h, organisé par l’association Envergures
Tarif des emplacements 2€ le mètre linéaire.
Vide grenier maintenu en cas de pluie
Repas sur place 15€   .

Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Nanchez a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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