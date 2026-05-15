Vide-Grenier Nanchez
Vide-Grenier Nanchez dimanche 26 juillet 2026.
Nanchez
Vide-Grenier
Les Piards Nanchez Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide-grenier à Nanchez de 6h à 19h, organisé par l’association Envergures
Tarif des emplacements 2€ le mètre linéaire.
Vide grenier maintenu en cas de pluie
Repas sur place 15€ .
Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Nanchez a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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