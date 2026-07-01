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Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre Village vacances Le Duchet Nanchez

mercredi 15 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez

Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Village vacances Le Duchet
Adresse
2, Les Pessettes
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif

Nanchez

Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le mercredi

mercredi de 14h à 16h, Tir à l’arc pour les + de 8ans 17€/pers
mercredi de 14h à 16h, Grimpe d’arbre pour les 8/17ans 32€/pers
Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26   .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

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English : Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre

L’événement Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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