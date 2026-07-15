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Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez

jeudi 16 juillet 2026 · Prénovel de Bise · Nanchez

Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Prénovel de Bise
Adresse
Les escargots de Trémontagne
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif
4.5 4.5 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nanchez

Visite gourmande des Escargots de Trémontagne

Prénovel de Bise Les escargots de Trémontagne Nanchez Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Venez découvrir le monde fascinant des escargots, à travers la visite de l’élevage et une dégustation qui raviront la curiosité et les papilles de petits et grands.

Ces visites permettent de découvrir les différentes espèces d’escargots et notre travail. Une dégustation de 6 recettes d’escargots sera proposée et se terminera autour d’un conte … sur les escargots.

Cuisinés sur place à partir de produits frais des agriculteurs bio et locaux, les escargots de Trémontagne régaleront vos papilles à l’apéro et pour vos repas d’été.

Les visites ont lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 19h du 16/07 au 13/08.
Visite payante, sur réservation au 06.87.27.86.42.
Vente directe à la ferme tout l’été, sur rendez-vous!   .

Prénovel de Bise Les escargots de Trémontagne Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 27 86 42  escargotsdetremontagne@gmail.com

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English : Visite gourmande des Escargots de Trémontagne

L’événement Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Nanchez a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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