Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Visite gourmande des Escargots de Trémontagne

Prénovel de Bise Les escargots de Trémontagne Nanchez Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Venez découvrir le monde fascinant des escargots, à travers la visite de l’élevage et une dégustation qui raviront la curiosité et les papilles de petits et grands.

Ces visites permettent de découvrir les différentes espèces d’escargots et notre travail. Une dégustation de 6 recettes d’escargots sera proposée et se terminera autour d’un conte … sur les escargots.

Cuisinés sur place à partir de produits frais des agriculteurs bio et locaux, les escargots de Trémontagne régaleront vos papilles à l’apéro et pour vos repas d’été.

Les visites ont lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 19h du 16/07 au 13/08.

Visite payante, sur réservation au 06.87.27.86.42.

Vente directe à la ferme tout l’été, sur rendez-vous! .

Prénovel de Bise Les escargots de Trémontagne Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 27 86 42 escargotsdetremontagne@gmail.com

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English : Visite gourmande des Escargots de Trémontagne

L’événement Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Nanchez a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE